Ankara tiyatronun başkenti olacak

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) tarafından “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım'da başlıyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak törenle başlayacak festival, 1 Aralık'a kadar Ankara'yı tiyatronun başkenti yapacak. Bu yıl festival seçkisinde İran ve Kuzey Kıbrıs’tan toplulukların yanı sıra Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Denizli, Bolu, İzmir ve dokuz farklı ilden toplam 28 oyun yer alıyor. Zengin programıyla dikkat çeken festival kapsamında usta sanatçı Yücel Erten’e Onur Ödülü, Prof. Dr. Tülin Sağlam’a Emek Ödülü, oyun yazarı Ahmet Sami Özbudak’a ise Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü takdim edilecek.

Çeyrek yüzyılı geride bırakan tiyatro festivalde öne çıkan yapımlardan bazıları şu şekilde:

JAPON KUKLASI- EĞİTİM-SEN ANKARA 4 NO’LU ŞUBE TİYATRO TOPLULUĞU

İtalyan oyun yazarı Dario Fo’nun 1967 yılında kaleme aldığı tek perdelik ‘Japon Kuklası’, fabrikada çalışan ve makineleşen işçilerin öyküsünü anlatır. Yönetmenliğini Meral Erdoğan Şahin ve Efil Yasemen Karlıtepe’nin üstlendiği oyun 22 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde.

DOĞUM GÜNÜ- DOMİ TİYATRO

Çocuk oyunu ‘Doğum Günü’, ikiz kız kardeşler arasında benzerliğin ve aynı gün doğmuş olmanın yarattığı çatışmalı durumu pandomim gibi fiziksel tiyatro unsurlarından yararlanarak ele alıyor. Oyun, 23 Kasım’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde minik seyircilerle buluşacak.

BEN İŞÇİYİM- DENİZLİ HALK TİYATROSU

Zehra Kosova, mübadele ile hayat yolculuğuna yeni cumhuriyette devam eden bir tütün işçisidir. ‘Ben İşçiyim’, 91 yaşındaki Kosova’nın hayalini kurduğu güzel yarınlar için bugünü değiştirme iradesini sahneye taşır. Senaryosunu ve yönetmenliğini Hasan Tanay’ın üstlendiği oyun, 23 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde.

ALTIN EJDERHA- BORNOVA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU

Roland Schimmelpfennig tarafından kaleme alınan ‘Altın Ejderha’ yurdundan ayrı kalan ve kız kardeşini arayan Küçük Çinli’nin hikâyesini ele alıyor. Ozan Gökmen yönetmenliğinde sahnelenecek oyun, 24 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverleri bekliyor.