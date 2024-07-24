Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2024 | Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL?

Ankara toplu taşıma ücretleri 2024 tarifesine zam yapılmasının ardından Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL sorusunu Ankaralı yurttaşlar gündeme getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında alınan karara göre Ankara GO otobüs, metro, toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Peki, Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte Ankara toplu taşıma ücretleri!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) belirlediği Ankara toplu taşıma ücretleri için bugün itibariyle fiyat artışına gidildi. ABB'ye bağlı EGO otobüs ve metro gibi toplu taşıma taşıtlarına gelen zammın ardından Ankaralı yurttaşlar Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL sorusunu gündeme getirdi. UKOME'nin bugün aldığı söz konusu kararla ulaşım ücreti yüzde 40 zamlanırken Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2024 de güncellendi. Peki, Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte Ankara toplu taşıma ücretleri!

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024

Ankarakart, tek kullanımlık bilet, kredi kartı, NFC mobil ödeme ve öğretmen kartlarının toplu taşıma 2024 ücretleri şu şekilde:

TAM TAM AKTARMA İNDİRİMLİ İNDİRİMLİ AKTARMA ANKARAKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ 15 ₺ 7 ₺ 7,5 ₺ 4,5 ₺ TEK KULLANIMLIK BİLET 17 ₺ YOK YOK YOK KREDİ KARTI İLE BİR BİNİŞ 18 ₺ YOK YOK YOK NFC MOBİL ÖDEME BİNİŞ 18 ₺ YOK YOK YOK ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ YOK YOK 11 ₺ 5 ₺

ANKARA EGO OTOBÜS, METRO, TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da EGO otobüs, metro vb. toplu taşıma ücretleri Ankarakart sahipleri için tam yolcu 15 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 7 TL, tek kullanımlık bilet sahipleri için 17 TL, kredi kartı ya da NFC mobil ödemeler için 18 TL, öğretmenler içinse 11 TL şeklinde tarifelendirilmiş durumda.

Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma aktarma ücretleri ne kadar, kaç TL?

Ankara'da EGO otobüs, metro vb. toplu taşıma aktarma ücretleri Ankarakart sahipleri için tam yolcu 7 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 4,5 TL, öğretmenler içinse 5 TL şeklinde tarifelendirilmiş durumda. Tek kullanımlık bilet ve kredi kartı ya da NFC mobil ödemeler aktarma imkanı bulunmamaktadır.

ANKARA ÖĞRENCİ ABONMAN KARTI NE KADAR?

Ankara'da öğrenciler için sunulan EGO öğrenci abonman kartı fiyatı 220 TL'dir. EGO öğrenci abonman kartı sahibi öğrenciler bu kart ile bir ay (30 gün) boyunca EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarıyla birlikte sınırsız seyahat edebilirler.