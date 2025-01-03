Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2025 | Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) belirlediği Ankara toplu taşıma ücretleri için 2024 Temmuz itibariyle fiyat artışına gidildi. ABB'ye bağlı EGO otobüs ve metro gibi toplu taşıma taşıtlarına gelen zammın ardından Ankaralı yurttaşlar Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL sorusunu gündeme getirdi. UKOME'nin bugün aldığı söz konusu kararla ulaşım ücreti yüzde 40 zamlanırken Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2024 Temmuz'da güncellendi. Peki, Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte Ankara toplu taşıma ücretleri!

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2025

Ankarakart, tek kullanımlık bilet, kredi kartı, NFC mobil ödeme ve öğretmen kartlarının toplu taşıma 2025 ücretleri şu şekilde:

TAM TAM AKTARMA İNDİRİMLİ İNDİRİMLİ AKTARMA ANKARAKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ 21 ₺ 10 ₺ 10,5 ₺ 6,5 ₺ TEK KULLANIMLIK BİLET 24 ₺ YOK YOK YOK KREDİ KARTI İLE BİR BİNİŞ 25 ₺ YOK YOK YOK NFC MOBİL ÖDEME BİNİŞ 25 ₺ YOK YOK YOK ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ YOK YOK 15,5 ₺ 7,5 ₺

*Öğrenci bileti "İndirimli" olarak geçmektedir.

ANKARA EGO OTOBÜS, METRO, TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da EGO otobüs, metro vb. toplu taşıma ücretleri Ankarakart sahipleri için tam yolcu 21 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 10,5 TL, tek kullanımlık bilet sahipleri için 24 TL, kredi kartı ya da NFC mobil ödemeler için 25 TL, öğretmenler içinse 15,5 TL şeklinde tarifelendirilmiş durumda.

Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma aktarma ücretleri ne kadar, kaç TL?

Ankara'da EGO otobüs, metro vb. toplu taşıma aktarma ücretleri Ankarakart sahipleri için tam yolcu 21 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 10,5 TL, öğretmenler içinse 15,5 TL şeklinde tarifelendirilmiş durumda. Tek kullanımlık bilet ve kredi kartı ya da NFC mobil ödemeler aktarma imkanı bulunmamaktadır.

ANKARA ÖĞRENCİ ABONMAN KARTI NE KADAR?

Ankara'da öğrenciler için sunulan EGO öğrenci abonman kartı fiyatı 300 TL'dir. EGO öğrenci abonman kartı sahibi öğrenciler bu kart ile bir ay (30 gün) boyunca EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarıyla birlikte sınırsız seyahat edebilirler.