Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde öğrencilere saldırı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda 'ülkücü' oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü. Güvenlik görevlileri grupları uzaklaştırdı. Bir öğrencinin, “Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede” demesi dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda “ülkücü” oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü.

Kampüste bu durumun iki gündür sürdüğü belirtilirken; zaman zaman gruplar arasında masa, sandalye, taş, şişe atılması görüntülere yansıdı. Araya giren üniversite güvenlik görevlileri iki grubu birbirinden uzaklaştırdı.

Görüntülerde, bir öğrencinin, “Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede” demesi dikkat çekti. Bazı öğrenciler de bu sırada “SBF, Cebeci faşizme mezar olacak” sloganları attı.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ: TÜM SORUMLULARI KINIYORUZ

Mülkiyeliler Birliği, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde sınava girmek isteyen öğrencilerin faşist gruplarca saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Birliğin açıklamasında "İktidara sırtını yaslayan bir takım öğrencilerin arkalarına fakülte yöneticilerini ve güvenlik kuvvetlerini de alarak eğitim ve öğretim hakkını engellemesini, öğrencilerin can güvenliğini tehdit etmelerini, bu ihlallere karşı gerekli önlemleri almayan başta Cebeci Yerleşkesi ve fakültelerinin yöneticileri olmak üzere tüm sorumluları kınıyor; kendilerini yaşanan olayların tekrarlanmaması ve iki gün boyunca devam eden saldırıların engellenmesi için acilen gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" denildi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakültelerinin bulunduğu alanda ülkücü faşist, gerici grupların muhalif öğrencilerin sınava girmesini engellediği bildirilmişti.

Mülkiyeliler Birliği, Cebeci Kampüsü'nde çıkan saldırılarla ilişkin bu akşam yazılı bir açıklama yaptı. Mülkiyeliler Birliği'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde iki gündür muhalif öğrencilerin eğitim ve ve öğretim haklarının engellenmesi ve can güvenliklerinin tehlikeye atılmasıyla karşı karşıyayız.

10.01.2024 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sol görüşlü öğrencilerin sınavlara girmesinin engellenmesi amaçlanarak başlatılan saldırıların bugün de sabah saatlerinden itibaren Cebeci Yerleşkesi'nde devam ettiğini ve polisin Cebeci Yerleşkesi'ne alınarak saldırıların tırmandırılmasıyla öğrencilerimizin can güvenliğinin akşam saatlerine kadar tehdit altında olmasını büyük bir kaygıyla takip ettik.

Akademik özgürlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini tehdit olarak gören bir üniversite ortamında, iktidara sırtını yaslayan bir takım öğrencilerin arkalarına fakülte yöneticilerini ve güvenlik kuvvetlerini de alarak eğitim ve öğretim hakkını engellemesini, öğrencilerin can güvenliğini tehdit etmelerini, bu ihlallere karşı gerekli önlemleri almayan başta Cebeci Yerleşkesi ve fakültelerinin yöneticileri olmak üzere tüm sorumluları kınıyor; kendilerini yaşanan olayların tekrarlanmaması ve iki gün boyunca devam eden saldırıların engellenmesi için acilen gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

İktidar destekli faşist çeteler Cebeci'de öğrencilerin sınava girmesini engelleyerek eğitim hakkını gasp etmeye çalışıyor.



Gerici ve faşist karanlığı dağıtacak, kampüslerden sokaklara özgürlüğü kazanacağız! pic.twitter.com/j8G0ftUNTx — SOL Genç (@solgencbilgi) January 11, 2024

SOL GENÇ'TEN TEPKİ: KAMPÜSLERDEN SOKAKLARA ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANACAĞIZ

Sol Genç'ten söz konusu saldırılara ilişikin, "İktidar destekli faşist çeteler Cebeci'de öğrencilerin sınava girmesini engelleyerek eğitim hakkını gasp etmeye çalışıyor. Gerici ve faşist karanlığı dağıtacak, kampüslerden sokaklara özgürlüğü kazanacağız!" açıklaması geldi.