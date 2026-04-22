Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinden atanmış temsilci uygulamasına tepki

BirGün/Ankara

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri, rektörlük tarafından hayata geçirilmek istenen “atanmış temsilci” uygulamasına karşı Tandoğan Kampüsü’nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, fakültede iki yıldır sürdürülen demokratik temsilcilik geleneğinin ortadan kaldırılmak istendiğini belirtti.

Fen Fakültesi öğrencileri adına yapılan açıklamada, seçilmiş temsilciler yerine atama yapılmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, üniversitenin kendi yönergesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düzenlemelerine atıf yapılarak, öğrenci temsilcilerinin seçimle belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada "Seçilmiş öğrenci temsilcilerimiz yerine, öğrencilere danışılmadan yapılan atama girişimlerinin meşru kılınabilmesi mümkün değildir. Atanan kişi atayana karşı sorumluluk duyarken seçilen kişi kendisini seçen öğrencilere karşı sorumluluk hisseder" ifadelerini kullanıldı.

Yapılan açıklama özetle şöyle:

"19 Mart'ta başlayan öğrenci direnişleri sürecindeki hukuksuzluklara ve üniversitelerdeki baskılara tepki olarak, fakültemizde öğrenci topluluklarımız ve temsilcilerimizin önderliğinde bir haftalık ders boykotu başlattık. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Öğrenci Konseyi, temsilcilerimize boykotu iptal etmeleri yönünde baskı kurmaya çalıştı. Temsilcilerimiz, konseyin öğrencileri temsil etmediği kanaatiyle istifa ettiler ve sürece konseyden bağımsız olarak devam ettik. Boykotların hemen sonrasında, öğrenci temsilcilerimiz ve öğrenciler el ele vererek tam demokratik bir seçim süreci başlattı. Bu seçimler neticesinde bizler, 2018'den bu yana ilk defa tam demokratik seçimle göreve gelen temsilciler olma şerefine nail olduk. Seçimin hemen sonrasında, sonuçları dekanlık yönetimine bildirdik. Bu bildirimden birkaç gün sonra, dekanlık yönetimi tarafından bizlerin yerine atama yapılacağı söylendi. Buna da şiddetle karşı çıktık. Yönetimdeki üç kişinin iradesinin, seçimde oy veren yüzlerce insandan üstün olamayacağını belirttik ve günün sonunda temsilciliğimizi kabul ettirdik.

Süreç içerisinde öğrencinin sorunlarını elimizden geldiğince ilgili mercilere iletip takibini yaptık. Ancak bizler sorunlara ses çıkardıkça, bizden sesimizi kısmamız ve itaat etmemiz beklendi. Yönetim, yönetmelik gereği katılmamız gereken fakülte yönetim toplantılarına bizleri çağırmazken; kampüs içerisinde düzenlenen ve öğrencinin ilgisini çekmeyen toplantılara öğrenci toplamamızı talep ediyor, bunu reddettiğimizde ise "aykırılıkla" suçlanıyorduk. Öğrenci temsilciliği öğrenci merkezli bir oluşumdur. Bir talimat alacaksa, bu talimatın kaynağı ancak ve ancak öğrenciler olmalıdır. Dekanlık yönetiminin bizlerden istediklerini sorgulama ve değerlendirme hakkımız olduğunu belirtmemiz üzerine, yönetim bizlerle görüşmeyi reddetti ve bizi uzun süreli, sistematik bir baskıya maruz bıraktı. Dekanlıkla çözmemiz gereken önemli ve acil konuları, bizlerle görüşmeyi reddettikleri için başka mercilerden destek alarak çözmeye çalışmak zorunda kaldık.

Dekan yardımcılarının sözlü şiddetine maruz kaldık, istifaya zorlandık; ama yılmadık, devam ettik. Ve günün sonunda bugün bulunduğumuz noktaya geldik. Sizlere bunları anlatmamızın sebebi devam ettirdiğimiz gelenekte bir bilinç oluşturmaktır. Temsilcilerimiz seçimle geldi ve seçimle gidecektir. Seçim yapacağız! Yeni seçilen temsilcilerin meşruiyeti dekanlık tarafından yok sayılacağı sözlü olarak belirtildi. Öğrenci tarafından meşru kılınmayan hiçbir temsilci, öğrenciyi temsil edemez. Düzenleyeceğimiz demokratik seçimde seçilen temsilcilerimizi öğrenciler olarak dik bir duruşla savunmamız gerekecek.

Zaman, birlik olma zamanı. Burada gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasının, diğer fakültelerimizdeki ve tüm üniversitelerdeki demokratik temsilcilik isteyen öğrenci arkadaşlarımıza bir çağrı niteliği taşımasını temenni ediyoruz. Bilimin yuvasından, Fen Fakültesi'nden çıkan bu kıvılcım hepimize örnek olsun; gelin, haklarımızı hep birlikte savunalım."