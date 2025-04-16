Ankara Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri üç gündür yemek boykotunda

BirGün\Ankara

Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki sağlık emekçileri yemek boykotuna devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın (Dev Sağlık-İş) da destek verdiği boykotun, sağlıksız ve kalitesiz yemeklere tepki olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Bugün yapılan basın açıklamasında ise “Başta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde olmak üzere kamu sağlık kurumlarında taşeronlaştırılmış yemekhane hizmetlerinde maalesef sorunlar çözülmediği gibi katlanarak devam ediyor” denildi.

“Biz bugün insanların mutluluğu için her şeylerini ortaya koyan, pandemi vb. olağanüstü süreçlerde kahraman olarak lanse edilen sağlık emekçileri reva görülen yemek meselesini gündemimize aldık” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Sadece bugün değil tabi ki, uzun süredir yemeklerde çıkan yabancı cisimlerin varlığı yani hijyen koşullarının yemekhane civarından geçmediği, kalori hesaplamasının neye ve kime göre yapıldığının bilinmediği, doyma hissini bile vermeyen bir yemek hizmetine karşı artık yeter diyen Ankara Tıp’lı emekçiler bugünle üç gündür boykotta.

Ama ne yazık ki, emekçilerin ortaya koyduğu bu irade yönetim tarafından görmezden gelinmekte, sümen altı edilmektedir. Sağlık emekçisinin mutsuz olduğu, yeterli beslenemediği bir ortamda nitelikli sağlık hizmetinden söz edilebilir mi?

Sağlık emekçisinin kendisini değersiz hissettiği, sorunlarının görmezden gelindiği bir ortamda hasta memnuniyetinden söz edilebilir mi?

Yemekhane hizmetlerinin insan onuruna yakışan bir şekilde verilmesinin yanı sıra, hijyen koşullarına uygun, besin dengesinin ve kalori hesaplamasına uygun olarak 4 çeşit yemek, yemekte verilen suyun yeterli düzeyde olması temel taleplerimizin arasında yer almaktadır.

Bugün belki yemek için bir araya geldik ama bilinmelidir ki, emekçilerin sadece yemek sorunu değil çalışma koşullarından ücretlerimize sorun yumağı altında eziliyoruz.

Başta yemek sorunu olmak üzere bütün sorunlarımızı çözmek ve mutlu olduğumuz bir çalışma ortamı için mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”