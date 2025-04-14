Ankara Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri yemek boykotuna başladı

BirGün\Ankara

Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki sağlık emekçileri yemek boykotu kararı aldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Anadolu Sağlık-Sen) ile Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın (Dev Sağlık-İş) da destek verdiği boykotun, sağlıksız ve kalitesiz yemeklere tepki olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Üniversitemiz yemekhanesinde kalite, hijyen ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun yemek çıkarılmamasını protesto ediyoruz. Öncelikle yemek sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Bunun için 14 Nisan 2025 tarihinde öğlen yemekhaneye gitmemek suretiyle kart çekmeyerek verilen yemekleri boykot ediyoruz” denildi.