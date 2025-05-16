Ankara Üniversitesi'nde Ali İsmail Korkmaz anmasına engel: Güvenlik, fiziksel müdahalede bulundu

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde, güvenlik görevlileri Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Direnişi sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı anmak isteyen öğrencilere fiziksel müdahalede bulundu.

Konuya ilişkin Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nden yapılan açıklamada, yetkililere çağrı yapılarak "(Yetkilileri) Personelleri hakkında sorumlu olmaya davet ediyor ve bir kez daha söylüyoruz ki, demokratik haklarını kullanmaya çalışan öğrencilerimize değil, onları tehdit eden çetelere karşı önlem alın" denildi.

Ankara Üniversitesi'nde Ali İsmail Korkmaz anmasına engel: Güvenlik, öğrencilere fiziksel müdahalede bulunduhttps://t.co/oRKuvDlpv9 pic.twitter.com/Z7ioTzdSLS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 16, 2025

"ÖĞRENCİLERE DEĞİL, ÇETELERE KARŞI ÖNLEM ALIN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde polis ve çeteler tarafından 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı anmak isteyen öğrencilerimize okulun ve öğrencilerimizin güvenliğinden sorumlu olan güvenlik görevlileri yetkileri olmamasına rağmen fiziksel müdahalede bulundu. Buradan yetkilileri personelleri hakkında sorumlu olmaya davet ediyor ve bir kez daha söylüyoruz ki, demokratik haklarını kullanmaya çalışan öğrencilerimize değil, onları tehdit eden çetelere karşı önlem alın."