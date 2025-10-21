Ankara Üniversitesi'nde faşist saldırı

HABER MERKEZİ

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) faşist çeteler, öğrencilere saldırdı. Üniversite yemekhanesinin pahalılığı ve kütüphane saatlerinin düzenlenmesi için okulda bildiri dağıtan öğrencilere özel güvenlik görevlileri ve bir grup faşist saldırdı.

Öğrencilerin üniversite yemekhanesinde ‘Ne sermaye ne rektör, Üniversiteler bizimdir’ bildirisini dağıtması önce ÖGB engelledi. Yaşanan saldırı sonrası okulun içerisine çevik kuvvet ekipleri girdi.

Öğrenciler “Faşist şiddet, sermaye düzeni ve rektör baskısı üniversitelerimizi teslim alamaz” diyerek saldırıyı protesto etti. “Hakkımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen öğrenciler, 27 Ekim’de okulun orta bahçesinde yapılacak olan basın açıklamasına çağrı yaptı.