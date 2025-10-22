Ankara Üniversitesi'nde fişlemeye tepki

Ankara Üniversitesi Alternatif Akademi Topluluğu üyeleri, yeni eğitim döneminin başlamasıyla düzenledikleri tanışma etkinliğinde polis tarafından yapılan kimlik kontrolü uygulaması ve ardından gerçekleştirilen hukuksuz baskılar hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.



Öğrencilerin aktardığına göre Alternatif Akademi Topluluğu'nun tanışma etkinliği sırasında üniversite yerleşkesinde bulunan polis ekipleri, etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerin kimlik bilgilerini topladı. Topluluk tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin ardından ilerleyen günlerde kimlik bilgileri toplanan öğrencilerin ve ailelerinin polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından aranarak taciz edildiği ve baskı altına alınmaya çalışıldığı söylendi.

Bu uygulamaların öğrencilerin akademik ve sosyal faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Alternatif Akademi Topluluğu üyeleri, Eğitim Sen 5 No'lu Şube'de basın açıklaması düzenledi.



Üniversite topluluklarının hukuksuz uygulamalarla terörize edildiğinin ifade edildiği açıklamada, "30 Eylül Salı günü Kızılay’da Ankara Kültür Evi’nde gerçekleştirdiğimiz Ankara Üniversitesi Alternatif Akademi Topluluğu’nun tanışma etkinliğine polisler mekanları kontrol ediyormuş bahanesiyle gelerek bizlere GBT yapmışlardır. Daha sonra ise kişisel verilerimizi paylaşarak aile ve kişi aramaları yapılmış, kişilere toplantıda ne konuşulduğu sorulmuştur, ailelere ise topluluk kriminalize edilmeye çalışılmıştır" denildi.

OKULLARIMIZI TERK ETMİYORUZ

Yaratılan korku iklimini kabul etmiyoruz diyen topluluk üyeleri açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ankara Üniversitesi Alternatif Akademi Topluluğu’ndaki öğrenciler olarak eleştirel yaklaşan eşit- parasız bilimsel eğitim, özerk- demokratik üniversite istiyor, bireyci ve korku ikliminin geçerli olduğu üniversiteleri reddediyoruz. Tam da bu yüzden yaratılan korku ikliminin yansıması olan baskı koşullarını kabul etmediğimiz için Alternatif Akademi Topluluğu’nun geçtiğimiz eğitim öğretim yıllarında üniversite içerisindeki faaliyetleri ve etkinlikleri sınıf vermeyerek, verilen dilekçelere cevap verilmeyerek engellendiğini biliyoruz. Ama çabaları boşuna ne okullarımızı ne de meydanlarımızı baskı ve yıldırma politikalarından dolayı terk etmiyoruz."



Hukuksuz uygulamalara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden öğrenciler, "Öğrencileri anayasal haklarını kullanma noktasında baskı altına alma ve kriminalize etme girişimleriniz nafile. Polisler tarafından yürütülen sistematik yıldırma politikasına teslim olmayacağız. Alternatif Akademi Topluluğu olarak, özgür ve eleştirel düşünce ortamlarının var olduğu, kararların üniversitelerin bileşenleri tarafından alındığı, bilimden ve toplumdan yana eğitim gördüğümüz, bilimsel ve eleştirel bir üretim için çabaladığımız üniversiteler için faaliyet göstermeye devam edeceğiz" dedi.