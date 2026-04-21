Ankara Üniversitesi öğrencileri: “Atanmış öğrenci temsilcisini tanımıyoruz”

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri, rektörlük tarafından öğrencileri temsil etmesi için “fakülte temsilcisi” atanmasına tepki gösterdi.

Bu uygulamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamada “Büyük uğraşlar sonucu elde ettiğimiz ve iki senedir sürdürdüğümüz ‘fakülte öğrenci temsilcilerinin demokratik seçimle belirlenmesi’ geleneği, elimizden alınmaya çalışılıyor. Seçilmiş öğrenci temsilcilerimiz yerine, öğrencilerden habersiz bir şekilde yapılan bu atama uygulamasını kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fen Fakültesi öğrencileri seçim yapacaklarını duyurarak öğrencileri 22 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’da Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü’ndeki Orta Bahçe’ye çağırdı.