Ankara Üniversitesi öğrencileri: "Kampüslerimizde faşizme geçit vermeyeceğiz"

HABER MERKEZİ

Ankara Üniversitesi’nde öğrenciler, artan baskılar ve çeteler tarafından düzenlenen saldırılara karşı Cebeci Yerleşkesi Yemekhanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra Milletvekilleri Ahmet Şık, Sevilay Çelenk, Sibel Suiçmez, İsmet Güneşhan, Özgül Saki, Okan Konuralp ile Fethi Açıkel de katıldı.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen açıklamada “Arkadaşlarımıza saldırılar düzenleyen bu çeteyi tanıyoruz. Kendilerini ‘Mülkiye Teşkilatı’ olarak adlandıran bu faşist grup, Türkiye’de devlet ve NATO eliyle desteklenen, gençliğe karşı konumlandırılan Ülkü Ocakları geleneğinin bugünkü uzantısıdır. Cebeci öğrencileri olarak bugün burada demokratik ülke, demokratik üniversite taleplerimizden vazgeçmediğimizi; ifade, eğitim ve yaşam hakkımızı gasp eden herkese karşı tüm sıra arkadaşlarımızla beraber mücadele edeceğimizi tekrar ilan ediyoruz” denildi.