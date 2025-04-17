Ankara Üniversitesi öğrencileri: “Memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız”

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri, tutuklanan arkadaşlarına, ev hapsiyle cezalandırılan akademisyenlere ve yurttaşlara destek vermek amacıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cebecili öğrenciler, tutuklu arkadaşlarının yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin boykotlara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsiyle cezalandırıldığını hatırlatan öğrenciler yapılan basın açıklamasında “Arkadaşlarımızın tutsaklığı, hepimizin tutsaklığıdır. Çünkü biz biliyoruz ki AKP ve sermaye düzeni bu saldırıları gençleri, yurttaşları sindirmek ve susturmak için yapıyor. Ancak AKP ve temsilcisi olduğu bu sömürü düzeni net bir şekilde yanılıyor. Bizler bu ülkenin gençleri olarak haklarımızdan, kampüslerimizden ve ülkemizden vazgeçmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLER YURTTAN ATILDI

Üniversite gençliği olarak yurttaşlık haklarının, özellikle de seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine karşı günlerdir kampüslerde direndiklerini ifade eden öğrenciler, 67 arkadaşlarının hukuksuz şekilde tutuklu bulunduğunu belirtti. İletişim Fakültesi öğrencisi Rojin Varhan’ın, tutuklu öğrencilere destek çağrısı yaptığı için hiçbir idari süreç işletilmeden yurttan atıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan öğrencilerin çıplak arama, ters kelepçe ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada “Gençliğin özerk demokratik ülke demokratik üniversite mücadelesi bu baskılarla sindirilemez. Bizler bugün, bir kez daha ilan ediyoruz; Tutsak tutulan tüm sıra arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve yurttaşlarımızı geri alacağız! Üniversitelerimizi YÖK’ün, iktidarın ve sermaye düzeninin faşist saldırılarına karşı savunacak; memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız!” denildi.