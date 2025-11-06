Ankara Üniversitesi öğrencilerine sınav çıkışı saldırı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden 4 öğrenci sınavlarından çıktıktan sonra, 10 kişiden oluşan bir grubun saldırısına uğradı. Bugün yapılan sınavlarından çıkan 2 kadın ve 2 erkek öğrencinin, Sıhhiye Köprüsü’nün altından geçerken orada bekleyen saldırganların aniden ortaya çıkmasıyla saldırıya uğradıkları öğrenildi.

GEREKÇE YEMEKHANE EYLEMLERİ

BirGün’e konuşan bir öğrenci, okul yemekhanesindeki öğle ve akşam yemekleri arasındaki fiyat farkına karşı “Beslenme hakkımız ve eğitim hakkımız için birleşelim” talebiyle başlattıkları süreçten beri çeşitli provokasyonlarla karşılaştıklarını söyledi. Öğrenci, daha önce bu taleple gerçekleşen eylemlere katılan öğrencilerin, yine okulun öğrencilerinden olan faşist saldırganlar tarafından hedef gösterildiği ve tehdit edildiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ BAŞ BÖLGESİNDEN ALDIĞI DARBE NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıya uğrayan öğrencilerden birinin baş ve boyun bölgesine aldığı darbeler nedeniyle arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

SALDIRGANLARLA İLGİLİ İŞLEM YAPILMADI

Saldırı başladıktan sonra olay yerine gelen polisin, saldırganlar hakkında gözaltı ve benzeri bir işlem yapmadığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan öğrenciler saldırganlar hakkında şikayetçi olurken, henüz olayla ilgili soruşturma da başlatılmadığı bildirildi.