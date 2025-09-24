Ankara Üniversitesi’ndeki sağlık emekçileri hakkını istiyor: “Büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız”

Etki BOLATCAN

Ankara Üniversitesi’nde çalışan sağlık emekçileri, “Büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya” oldukları belirterek basın açıklaması düzenledi.

Dev Sağlık-İş, Ankara Tabip Odası, SOL Parti ve Sol Genç ile birçok sendika ve siyasi partinin de destek verdiği basın açıklamasında, “Bizler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan sağlık emekçileri olarak toplu sözleşmeden doğan geriye dönük ödemeler konusunda büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Ankara Üniversitesi'nde yan yana çalıştığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, Sağlık alırken, bizler aynı kurum çatısı altında vergisi peşin kesilmiş ödemelerimizi taksitler halinde almak Bakanlığı hastanelerinde görev yapan emekçiler ve İŞKUR çalışanı arkadaşlarımız ödemelerini eksiksiz zorunda bırakılıyoruz” denildi.

"EŞİT İŞE EŞİT HAK İSTİYORUZ"

“Ankara Üniversitesi çalışanları olarak alın terimizin karşılığının bölünerek parça parça ödenmesini kabul etmiyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: