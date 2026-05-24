Ankara Valiliği açıkladı: Emniyet'e talimat verildi, CHP Genel Merkezi boşaltılacak!

Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerinde CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak teslim edilmesi için başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Mutlak butlan kararıyla mahkemece tekrar CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, delegelerin seçtiği Özgür Özel yönetiminin genel merkezi terk etmemesi üzerine Emniyet'e başvurmuş, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe veren Çelik, 'gerekli işlemlerin yapılmasını' talep etmişti.