Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan nedeniyle düzenlenen törene belediye basın sorumlusunun alana alınmadığı iddiasıyla gündeme gelen İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, tuhaf ve dikkat çekici bir açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamasına Arapça ve Türkçe "Bismillahirrahmanirrahim" yazarak başlayan Eligül, hakkındaki iddiaları reddetmiş, daha sonra da paylaşımını silmişti.