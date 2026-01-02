Ankara Valiliği duyurdu: Aranan 891 kişi yakalandı

Ankara'da araması bulunan 891 kişi yakalandı.

Valilik, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 891 kişi yakalandığı bildirildi.

Yakalanan kişilerden 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 16, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 35 ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 306 kişinin olduğu bildirildi.

Ayrıca 530 kişinin ifadeye yönelik arandığı belirtildi.