Ankara Valiliği duyurdu: Ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Ankara Valiliği, 30 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlarda ateşli piknik ve mangal yapılması yasağını 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.