Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlar, “ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı” uyarıldı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, 26 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Ankara’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.