Ankara Valiliği'nden açıklama: AŞTİ'de kaç kişinin yaşadığını duyurdular

Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) kaldığı ortaya çıkan evsiz yurttaşlara ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında AŞTİ'de 10 kişinin kaldığının tespit edildiği, 5'inin otelllere yerleştirildiği belirtildi.

"ISRARLA TERMİNALDE KALMAYI TERCİH ETTİLER"

Açıklamada şunlar denildi: "Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup; gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında; 15.12.2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlananacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkânını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlere yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Yüksek kira fiyatları nedeniyle sokakta yaşamaya başlayan yurttaşların AŞTİ'de kaldığı ortaya çıkmıştı. Soğukta sokakta kalmamak için çareyi AŞTİ’de konaklamakta bulan yurttaşların şehirlerarası otobüs terminalinin üst katında barınmaya çalıştığı öğrenilmişti.