Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan verilere dayanarak, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Ankara çevresinde batı ve güneybatı yönlerinden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

AKŞAM SAATLERİNE DEK ETKİLİ OLACAK

Ayrıca, yerel olarak 60-85 km/saat hızında kısa süreli fırtına görülebileceği ifade edildi. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor❗️



Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/9FR0ciw4Ys — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 9, 2025

Meteorolojik uyarı 10 Mayıs 2025 saat 12.00’de başlayacak ve aynı gün saat 20.00’ye kadar sürecek.

Valilik, yurttaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.