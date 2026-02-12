Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Valilik, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine dikkat çekildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."