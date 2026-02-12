Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."