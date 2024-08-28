Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentin kuzeyinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Açıklamada yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.