Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kentte bugün gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Ankara Valiliği, kent çevresinde bugün öğleden itibaren yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu.

Yağışların yarın saat 19.00'a kadar aralıklarla devam edeceği belirtilen uyarıda; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Cuma günü akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."