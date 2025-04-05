Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)-ANKARA Valiliği, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 4 saatlik periyotta Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. Kuvvetli yağışın saat 15.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi. (DHA)

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