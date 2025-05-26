Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Gök gürültülü sağanağın saat 13.40 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi. (DHA)

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