Ankara Valiliği, kentte gerçekleştirilecek F-16 uçuşları için "yüksek ses" uyarısı yaptı. Uçuşların bugün 11.05 ila 12.05 saatlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Güncel
  • 12.12.2025 09:58
  • Giriş: 12.12.2025 09:58
  • Güncelleme: 12.12.2025 10:01
Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden "yüksek ses" uyarısı
Fotoğraf: AA

Ankara Valiliği, kentte F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı yurttaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün kentte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edileceği bildirildi.

Faaliyetin, 11.05 ila 12.05 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."

