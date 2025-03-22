Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Ankara'da beklenen zirai don uyarısı nedeniyle yurttaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara'da bu gece saatlerinden itibaren hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir."