Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, il genelinde zirai don riskinin bu gece ve yarın sabah saatlerinde devam ettiğini belirterek, üreticilerin tedbirli olması gerektiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. (DHA)