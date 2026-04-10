Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Ankara genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilerek üreticilerin tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Ankara Valiliği, kentteki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere yer verildi.

Buna göre, cuma gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar, Ankara il genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin yaşanması bekleniyor.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."