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Ankara Valiliği, ODTÜ Metro İstasyonu'nu kapattı

EGO Genel Müdürlüğü, "Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 20.03.2025 23:35
  • Giriş: 20.03.2025 23:35
  • Güncelleme: 20.03.2025 23:40
Kaynak: ANKA
Ankara Valiliği, ODTÜ Metro İstasyonu'nu kapattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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