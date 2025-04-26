Ankara Valiliği, orantısız müdahaleyi savundu: "Kadın değil erkekti"

Ankara Valiliği, kentteki 'gençlik ayakta' yürüyüşünde sert müdahaleyle gözaltına alınan kişi için 'kadın değil erkek' savunması yaptı.

Ankara'da dün akşam (25 Nisan) gerçekleştirilen yürüyüşe ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, dün saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Konur Sokak'ta eylem yapan 300 kişilik gruba müdahale edildiği anımsatıldı.

Orantısız şekilde gözaltına alınan ve gözaltı sırasında vücudunun bir kısmı görülen eylemciye de değinilen açıklamada, tepki çeken görüntüler "şahıs kadın değil erkek" denilerek savunuldu.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 9'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve sosyal medya organlarında, 'erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü' görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda, gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır."