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Ankara Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, bugün 16:30 - 18:00 saatleri arasında kentte yerel olarak kısa sureli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları, "ulaşımda aksamalar, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı" uyardı.

Ajans Haberleri
  • 09.05.2025 17:47
  • Giriş: 09.05.2025 17:47
  • Güncelleme: 09.05.2025 17:47
Kaynak: ANKA
Ankara Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, bugün 16:30 - 18:00 saatleri arasında kentte yerel olarak kısa sureli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları, "ulaşımda aksamalar, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı" uyardı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün 16:30 - 18:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kısa sureli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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