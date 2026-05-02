Ankara Valiliği tarih verdi: Kuvvetli yağış geliyor

Ankara'da yarın ve pazartesi günü için şehrin güney kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nin, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilerin yer aldığı açıklamanın tamamı şöyle:

"İlimizde yağışların, 3 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. 4 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olayı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."