Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.