Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde öğleden itibaren etkili olacak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların saat 23.00'a kadar süreceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yağış uyarısı yaptı. Başkent çevresinde bugün öğleden itibaren gece 23.00'a kadar aralıklarla yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilik, yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Başkentlileri uyardı.