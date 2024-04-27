Ankara Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği yarın kent genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan verilere göre, 28 Nisan Pazar günü Ankara genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahminlerine yer verildi.

Ayrıca valilik tarafından yapılan paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.