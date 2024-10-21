Ankara Valiliğinden "sonik patlama" uyarısı
Ankara Valiliği, HÜRJET'in ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada uçuşun, saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
DUYURU:— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 20, 2024
21.10.2024 (Pazartesi) günü Kalkış Saati: 09:30
Varış Saati: 10:30
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Tarafından Planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve İniş için mürted hava meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET UÇAĞIMIZ, İLK KEZ SES HIZI ÜZERİNDE uçuş…