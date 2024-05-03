Ankara Valiliği’nden zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiğinden yurttaşlara tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, kentte yaşayan yurttaşlara zirai don uyarısı yaptı.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yurttaşlara uyarıda bulundu.

Açıkalmada, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiği ifade edilerek yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Zirai don hadisesine dikkat. Ankara il genelinde 5 Mayıs Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve 7 Mayıs Salı gece saatlerine kadar zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."