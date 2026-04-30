Ankara Valisi değişti: Vasip Şahin TİHEK Başkanlığı'na getirildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'nda yaşanan boşluk, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla dolduruldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/122 sayılı karar ile Ankara Valisi Vasip Şahin, TİHEK Başkanlığı'na seçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Ankara Valisi Vasip Şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına atanırken, Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Ankara Valisi olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir valileri değişti.

Emniyet Genel Müdürü ve 7 ilin emniyet müdürü de değişti. Söz konusu iller Ankara, Mersin, Siirt, Konya, Yozgat, Manisa, Elazığ. Görevden alma ve atama kararları şöyle: