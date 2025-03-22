Ankara Valisi Şahin'den gözaltı açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'da düzenlenen eylemlerde 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kentte düzenlenen protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığı ve adli mercilere sevk eidldiği belirtildi.

Şahin'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provokasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur."

"ÇIPLAK ARAMA"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Ankara'da gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gözaltında olan 7 kadına çıplak arama yapıldığını ve bu arama sırasında darp edildiklerini öğrendik. Suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlı Ali Yerlilaya sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada 9 ilde düzenlenen eylemlerde 343 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.