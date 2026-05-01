Ankara ve Aydın'ın arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 01.05.2026 08:55
  • Giriş: 01.05.2026 08:55
  • Güncelleme: 01.05.2026 09:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankara ve Aydın'ın bazı ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit Mahallesi ile Aydın'ın Yenipazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı.

