Ankara ve birçok ili sağanak vurdu: Caddeler sular altında

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından başkent Ankara'da ve çevre illerde sağanak yağış etkili oldu. Bazı illerde ise dolu yağışı görüldü

Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 28 il için yeni uyarı geldi.

Ankara Valiliğinin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.

ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

VASİP ŞAHİN: HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

AKSARAY

Aksaray’da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

Saatlerce devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taştı, bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kaldı. Sel, Melendiz Çayı etrafından bulunan birçok kamelyayı da yıktı geçti.

UŞAK

Akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağışlar, su birikintilerinin oluşmasına ve bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Uşak - İzmir kara yolu, sağanak nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otogar kavşağı yakınlarında birçok araç suyun içinde sıkıştı. Bir aracın içinde mahsur kalan bir kişi ve iki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise su birikintisi nedeniyle duran bir otomobile arkadan gelen bir tır çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel meydana geldi.

Beldede caddeler ve iş yerleri sele teslim olurken, tarım arazileri ve yollar sular altına kaldı. Sulusaray Belediyesi selin ardından zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

KÜTAHYA

Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu. Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.

Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.



Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.

Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ'DEN 28 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.