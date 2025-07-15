Ankara ve çevre illeri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'nın çevre ilçeleri ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.