Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Yozgat'ın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Öte yandan rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.