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Ankara ve çevresindeki illere yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresindeki illere yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Güncel
  • 10.07.2024 15:30
  • Giriş: 10.07.2024 15:30
  • Güncelleme: 10.07.2024 15:36
Kaynak: AA
Ankara ve çevresindeki illere yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: AA

Ankara ve çevresindeki iller için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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