Ankara ve Erivan’dan normalleşme görüşmesi

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Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin yeni tur normalleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Türkiyeli bir diplomatik kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında normalleşme görüşmelerinin 2 yıllık aranın ardından, bugün yeniden başlayacağını söyledi. Türkiye ve Ermenistanlı özel temsilcilerin bugüne kadar dört tur görüşme yaptığı ifade edilirken Türkiyeli kaynak beşinci tur görüşmenin 30 Temmuz Salı günü Türkiye-Ermenistan sınırında yapılacağını bildirdi.

Gazete Duvar’daki habere göre kaynak, konuya ilişkin olarak, "Toplantı sırasında, gelişmeler özel temsilciler tarafından gözden geçirilecek ve iki ülke arasında uygulamaya konulabilecek belirli güven inşa adımları ele alınacak" bilgisini paylaşırken, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeyi doğruladı.