Ankara ve İstanbul'da öğrencilerden İlayda Zorlu eylemi: Polis müdahale etti, gözaltılar var

Eylemlere katıldığı gerekçesiyle polis tarafından ailesinin aranması sonrası hayattan koparılan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu için öğrenciler sokağa çıktı.

Zorlu için Ankara Kızılay'da ve İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Kolektifleri'nin çağrısıyla eylemler düzenleniyor.

ANKARA'DA GÖZALTILAR VAR

Sıra arkadaşları için Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler, "Siz İlayda'nın ailesini aradığınızı inkar edebilir misiniz? Biz kadınlar ölmesin dedik, yoksul mahallelerde çocuklara eğitim verdik, karanlığınıza direndik. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz" dedi.

— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 19, 2026

Eyleme polis müdahale ederken, 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Biber gazından etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY'DE ÖĞRENCİLERE ABLUKA

İstanbul'da ise Kadıköy'de Süreyya operası önünde biraraya gelen öğrenciler, olağanüstü güvenlik önlemlerine tepki gösterek "Çocuklar ölürken polis neredeydi?" diye sordu.





Süreyya Operası önünde toplanan öğrenciler polis tarafından ablukaya alınırken alana çok sayıda gözaltı aracı olarak bilinen polis otolarının getirildiği görüldü.

Kadıköy Rıhtımı'na yürümek için bir araya gelen öğrencilerin, Süreyya Operası önünde polis ablukasında bekleyişleri sürüyor.

Bekleyiş sırasında yapılan müdahale esnasında ise 3 öğrenci gözaltına alındı.

— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 19, 2026

Öğrencilerin eylemine destek veren Kadıköy sakinleri, ise polis müdahalesine tepki gösterdi. Kadıköyde yaşayan bir yurttaş "Bugünü hiçbiriniz unutmayın" derken, güvenlik güçleri mahalle sakinlerine de müdahale ederek alandan uzaklaştırdı.

Bu sırada sokağa tüm girişler çıkışlar kolluk tarafından kapatılmaya başlandı.

Öğrencilerin polis ablukası içinde bekleyişleri sürüyor.

NE OLMUŞTU? "İNTİHAR ETMEDİ, AİLE EVİNDE KATLEDİLDİ"

17 Nisan günü ölüm haberi paylaşılan ve yerel kamuoyuna "intihar" olarak yansıyan İlayda Zorlu'nun ölümü üzerine, Öğrenci Kolektifi'nden arkadaşları bir açıklama yapmıştı. İlayda Zorlu'nun üniversite ve kadın eylemlerine katıdığı gerekçesiyle polis tarafından aile üyelerinin arandığı, bunun üzerine ailesi tarafından tehdit edildiğini ifade eden Öğrenci Kolektifleri dün yaptıkları açıklamada “Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi sıra arkadaşımız İlayda Zorlu intihar etmedi, devlet eliyle katledildi. Dün arkadaşımız İlayda Zorlu aile evinde katledildi. Üzgünüz, öfkeliyiz. Arkadaşımızın hayattan koparılması yerel basına intihar olarak geçti. Ancak arkasında bambaşka bir gerçek var” dedi.

Açıklamada, “Arkadaşımızın ailesi polis tarafından ‘Kızınız eylemlere, 8 Mart yürüyüşüne katılıyor’ denilerek provoke edilmiş, arkadaşımız aile içinde tehditlerine maruz kalmış ve bu sürecin sonunda hayattan koparılmıştır” denildi.