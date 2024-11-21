Ankara ve İstanbul Valilikleri uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kent için sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği, X (Twitter) hesaplarından yaptıkları paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerini paylaşarak, bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rüzgarın, Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Batı Karadeniz’de rüzgarın, bugün ilk saatlerden itibaren Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra Kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Marmara’da rüzgarın, bugün ilk saatlerden itibaren Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.''